L’esame Lecce per Immobile | Ciro cerca il ritorno al gol in casa

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 maggio 2023)è già in doppia cifra di gol e anche senza di lui la Lazio sa segnare e far segnare. Tradotto: non c’è un vero problema centravanti alla luce dei 64 punti in classifica degli uomini di Maurizio Sarri. Ma per il bomber biancoceleste gli ultimi impegni sono stati tutt’altro che positivi. Due gol in nove partite, nel mezzo una ricaduta muscolare (con due partite saltate) e un incidente stradale che ha inciso sulla forma fisica e sul momento psicologico. Per il match contro ilin campionato, gli occhi di un Olimpico da 40.000 spettatori sono tutti puntati sul centravanti simbolo degli ultimi anni di Lazio. Serve una scossa comune e la sensazione è che le due ripartenze – della Lazio dopo i ko di Milano e didopo l’ultimo periodo – siano collegate. Un gol inrestituirebbe il ...