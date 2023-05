L' Eredità e Affari tuoi sospesi | cambio programmazione sabato 13 maggio 2023

(Di venerdì 12 maggio 2023) Perché non c'è L'? Questa è la domanda che in molti, nella giornata di13, si ritroveranno a fare quando noteranno l'assenza di Flavio Insinna. Al posto del celebre game show andrà in onda un altro programma. A decidere di stoppare L'sono stati i vertici di Viale Mazzini, ma ildellatoccherà anche ad altri contenuti della Rai. Andiamo subito a scoprire che cosa succede. Cancellata L'13, sospeso Flavio Insinna: ecco perché Osservando il palinsesto di Rai 1 si nota all'istante che questo13sarà particolarmente diverso dal solito. Prima di tutto facciamo presente che ...

Ha rifondato la Diyanet (la presidenza per glireligiosi) e ha abolito le restrizioni all'... facendo tesoro dell'diplomatica di Erdoan. Il commercio bellico con la Russia ha registrato ...Il primo ad andare in vacanza, dopo la soap opera, ètuoi : il game show preserale di ... Domenica 18 giugno Flavio Insinna saluta il pubblico de L', sul cui futuro c'è ancora molta ...Non è uno sport nuovo: lo inventò in Messico negli anni '60 un uomo d', il signor Enrique ... Nel Belpaese, infatti, il successo del padel è un'dal periodo pandemico - quando gli sport di ...