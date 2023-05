Lega | con Salvini l’ex assessore al Bilancio di Marigliano Alaia

(Di venerdì 12 maggio 2023) “La squadra dellacresce in provincia di Napoli.aldel Comune di, Francesco Esposito, aderisce al partito di Matteo. In passatoaveva aderito a Fratelli d’Italia”. Ad annunciare l’adesione è la coordinatrice provinciale di Napoli dellaCarmela Rescigno, consigliera regionale e presidente della commissione Anticamorra della Regione Campania. “Con– commenta Rescigno – il nostro gruppo dirigente si rafforza e fa un salto di qualità per competenza e per consensi.sarà il responsabile dell’Organizzazione del partito in provincia di Napoli. La sua esperienza sarà fondamentale per condurre laverso nuovi ...

Conoscevamo la vocazione della Juve Stabia a giocareuna fitta rete di passaggi. L'avevamo ... ma comunque tanti dei nostri erano alla prima esperienza inPro o comunque ci avevano militato ......di "aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto cheil calciatore Mbala Nzola alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2026". Il nazionale angolano, classe '96,...Il pubblico ha risposto presente nonostante la scelta delladi giocare di venerdì sera senza ...Lazio troverà l'aiuto del proprio stadio come già accaduto nella gara contro il Sassuolo vinta...

Lega VdA punta il dito: «la maggioranza si fa bella con il nostro ... Gazzetta Matin

2' di lettura 12/05/2023 - Weekend della Festa della Mamma con i gazebo della Lega nelle piazze delle Marche per raccogliere firme contro l’utero in affitto, a sostegno dell’introduzione di reato univ ...Domani e domenica la Lega italiana fibrosi cistica del Veneto sarà presente a Venezia, Murano, Burano e Lido con dieci postazioni in cui saranno vendute piante di begonie – acquistabili con un’offerta ...