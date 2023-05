Lecce | resiste l’incredibile record | unica squadra italiana a non aver mai subito più di due gol

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 maggio 2023) Anche dopo la delicata trasferta in casa della Lazio (2-2) reggedel, che rimane – a tre giornate dalla fine – l’a nonpiù di due gol in ciascuna partita tra le trentacinque giocate fin qui in questo campionato. Zero, uno o al massimo due gol, a differenza delle altre diciannove squadre che almeno una volta hannonella stessa partita almeno tre gol o più. Un bel riconoscimento per Baroni, sfortunato però all’Olimpico con la vittoria che sfuma in extremis, ma buon riconoscimento nel complesso per la coppia difensiva Baschirotto-Umtiti, oltre che per l’ottimo portiere Falcone. SportFace.