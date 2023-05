Lecce | le pagelle di CM | Oudin straripante | Umtiti un muro

... dopo che ilaveva assaporato l'impresa buona per la salvezza. Così i biancocelesti ora ... LEPROVEDEL 6 Ipnotizza Strefezza che sul rigore calcia fuori, poi è bravo a ricacciare via ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/23:Lazio -Ledei protagonisti del match tra Lazio e, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI: LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel 6; Lazzari 5,5, Casale 5,5, Romagnoli 5,...Ledi Lazio -2 - 2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. All'Olimpico Immobile torna a segnare in casa e porta ...

Falcone 6: la sua super parata su Milinkovic tiene in piedi la squadra prima del gol del pari. Nella ripresa dà tanta sicurezza ai suoi, ma poi pasticcia un po’ sul gol del 2-2. Gendrey 6,5: perfetta ...PROVEDEL 6: Aveva intuito il rigore incrociato di Strefezza, non gli è servito toccarla. Oudin stoppa e lo fulmina dal limite, tiro secco e preciso, era imprendibile. Il francese si ...