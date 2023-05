Le Zirre fanno Ammuina | festa in via Cavallerizza per la nuova linea del marchio made in Naples

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 12 maggio 2023) Grandein via39 nello store LeNapoli®: una folla si è riversata nel cuore di Chiaia e dello shopping napoletano attirata da hostess in outfit colorati e con grandi cappelli di paglia a falda larga. Insomma: una grande, come il termine napoletano che dà il nome alladel brand #e che rende il concetto diben riuscita tra un brindisi e l’altro con bollicine della cantina Salvatore Martusciello, servito in veste istituzionale da un sommelier dell’Asi Roberta Indaco. Per l’occasione le ospiti si sono divertite a sfilare come modelle per un giorno indossando cappottini colorati, cappelli scenografici e borse mini e maxi della collezione Spring Summer 2023. Non sono mancati gli ...