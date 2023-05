Le responsabilità di chi diffonde fuffa

Leggi su butac

(Di venerdì 12 maggio 2023) Oggi stavo leggendo un articolo sul quotidiano della mia città, ero online, e mentre scrollavo in mezzo all’articolo ho visto un annuncio che conoscevo bene, avendolo già dovuto trattare più volte qui su BUTAC. Il quotidiano che stavo sfogliando è Il Resto del Carlino, e l’annuncio che mi è apparso è questo: L’annuncio compare all’interno di un articolo dedicato alla Wine Week che si terrà a Bologna a breve, ma viene inserito come contenuto nella sezione “Potrebbe interessarti anche”, l’agenzia è sempre la stessa (Taboola), e l’annuncio riporta la faccia di Luciana Littizzetto e il titolone a effetto che abbiamo visto in modo simile più e più volte: Luciana Litizzetto ha sconvolto tutta l’Italia in diretta! Cliccandoci sopra si finisce sopra al solito articolo che ci spinge a investire i soliti 250 euro in trading online. Pagina che come sempre simula di essere altro, nel caso ...