Le radici dello Scudetto del Napoli

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 12 maggio 2023) Aveva proprio urgenza di portarlo a casa questo, il: con cinque partite ancora da disputare, gli azzurri hanno eguagliato il record per il campionato vinto col maggior numero di gare d’anticipo, cinque. Il primato risaliva addirittura al 47/48, e il suo detentore era il Grande Torino: è romantico che la squadra di Spalletti non lo abbia battuto con la Salernitana, ma che lo abbia pareggiato proprio il 4 maggio, nella giornata della commemorazione della tragedia di Superga. Il destino e Boulaye Dia hanno tenuto vivo il record del Toro, ma non hanno comunque tolto grandezza al, che ha vinto senza doversi sorbire l’ansia di un avversario alle calcagna fino alle ultime giornate. Una marcia trionfale, che avremmo potuto aspettarci dal Bayern Monaco in Bundesliga, o dalla Juventus nei suoi anni di dominio in Serie ...