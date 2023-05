Le prime pagine di oggi | venerdì 12 maggio 2023 GALLERY

Purtroppo siamo anche nel secolo del presentismo, e quindi ogni problema è nuovo, inedito, degno didi giornali. Persino gli affitti costosi nelle città universitarie, quelli che ai ...Ci preoccupiamo sempre che i nostri fornitori, soprattutto per le materiedai paesi in via di sviluppo, siano pagati bene. Stiamo attenti ai collaboratori e allo specifico ambiente sociale. Le ...Secondo lericostruzioni, infatti, il pesante automezzo si è mosso, ripartendo, travolgendo ... I residenti pubblicano sullesocial le foto dei mezzi che violano i divieti e chiedono che in ...

Le prime pagine di oggi Il Post

Ecco le prime pagine de La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport, i tre maggiori quotidiani sportivi di oggi, venerdì 12 maggio 2023.Questa settimana apriamo la prima pagina del notiziario con il rodeo sulla Varesina tra Bollate e Garbagnate per recuperare dei cavalli in fuga A Novate ...