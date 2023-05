" Non c'è dubbio, in ogni caso, che lesiano più alte . Ma è il libero mercato - continua - . ... Allo stesso tempo, però, ci sono statierrori di pianificazione troppo grossolani. In questo ......in periferie malsane e degradate perché lavorano spesso con contratti precari o comunque con... Se poi tali misure non dovessero trovare attuazione, non sarebbe certo colpaimmigrati. Yvan ......funziona questo modello universitario che costringe noi ragazzi a lavorare accettandoda fame per mantenere studi elevatissimi'. 'Costi insostenibili per studiare a Bari' Tra le storie...

«Le paghe degli infermieri sono basse. E uno su tre viene aggredito» L'Eco di Bergamo

“Tutti i lavoratori” in appalto degli stabilimenti Geodis, colosso della logistica posto in amministrazione giudiziaria un mese fa per accuse di frode fiscale e caporalato “sono in queste ore in forte ...«Penso che prima di gridare ai quattro venti che i giovani non hanno voglia di lavorare bisognerebbe fermarsi un attimo e capire cosa si sta loro offrendo». Dietro alla crisi ...