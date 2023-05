Le pagelle Eurovision e i vincitori della seconda semifinale

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 12 maggio 2023) La serata che chiude le semifinali dell'Song Contest 2023 vede in competizione per un posto nella gara definitiva Danimarca, Armenia, Romania, Estonia, Belgio, Cipro, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lituania e Australia: 16 Paesi e 16 esibizioni per uno spettacolo pieno di musica. A questo punto dovremmo sentire crescere tensione e intrattenimento, ma lo show non garantisce alcuna vera impennata. A poco valgono le tre brave co-conduttrici Alesha Dixon, Julija Sanina e Hannah Waddingham e l'avvicendarsi delle canzoni. La macchina incredibilmente precisa dell'avanza a ritmo costante e in totale pulizia, ma questa serata risulta un po' più noiosa rispetto alla precedente. Tanto vale andare dritti ai voti e all'esito finale senza dilungarsi ulteriormente:...