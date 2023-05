Le pagelle di Roma-Leverkusen | i migliori e i peggiori della partita

(Di venerdì 12 maggio 2023) Lavince 1-0 contro i tedeschi grazie alla rete di Bove. Ritorno in Germania fra una settimana con un Dybala e qualche certezza in più. Tedeschi sterili e poco pericolosi

Roma-Bayer Leverkusen 1-0, le pagelle Sky Sport

Il Capitano gioca una gara di enorme generosità: pressa, riparte, è ovunque. Matic studia, poi sale in cattedra. Cristante vede e provvede. Sulle fasce torna il sereno ...