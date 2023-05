Le pagelle di Lazio-Lecce 2-2 | i biancocelesti pareggiano in extremis

Ledi Antonio ...Era fondamentale vincere, per la, l'insidiosa gara casalinga col Lecce , quartultimo impegno di stagione. Con i salentini ... LEPROVEDEL 6 Ipnotizza Strefezza che sul rigore calcia fuori, ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/23:- Lecce Ledei protagonisti del match trae Lecce, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI:(4 - 3 - 3): Provedel 6; Lazzari 5,5, Casale ...

Lazio-Lecce / Le pagelle di Benedetti: “La partita di oggi…” Cittaceleste.it

Primo tempo equilibrato all’Olimpico dove la Lazio aveva trovato l’1-0 con Ciro Immobile prima del pareggio all’ultimo respiro di Oudin. La Lazio si era portata in vantaggio contro il Lecce grazie al ...Lazio-Lecce 2-2 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 35ª giornata di serie A 2022-23 in programma oggi. Subito dopo il tabellino trovate ...