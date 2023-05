Le facce del David di Donatello

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 12 maggio 2023) Come viene il cinema italiano nella fotografia scattata dai giurati deidi, edizione numero 68? Pochissimo mosso, i nomi si ripetono con una certa insistenza anno dopo anno. Tra i pochi brividi, il nome di Emanuela Fanelli premiata come attrice non protagonista nel film “Siccità” di Paolo Virzì. Fa sospettare che forse, qualcuno, magari, tra i giurati – scelti in base a un complicato regolamento – ha capito che il cinema è anche fatto dinuove. E le comiche vere, degne di essere paragonate a Franca Valeri, sono rarissime. Sul palco Emanuela Fanelli parla velocissima – sa bene che il microfono lo staccano solo a chi ha qualcosa da dire – e ringrazia “per essere stata guardata”. E scelta. Ne aveva fatto una gag, in “Una pezza di Lundini”, vantandosi di girare un film con Paolo Virzì. E il suo “progetto ...