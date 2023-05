Le elezioni in Turchia si giocano sull’economia

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 12 maggio 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 56 di We – World Energy, il magazine di Eni C’è grande attesa in, e altrettanta attenzione a livello internazionale, per lepresidenziali e parlamentari del 14 maggio. Nell’anno del centenario della Repubblica i cittadini turchi sono chiamati a esprimersi in una tornata elettorale che appare per molti versi cruciale per il futuro del paese. La scelta è tra la continuità, rappresentata dal presidente Recep Tayyip Erdo?an e dal suo Partito Giustizia e Sviluppo (AKP) da vent’anni al potere, e il cambiamento promesso dalla eterogenea coalizione dei partiti di opposizione. Anche questa volta il voto sembra configurarsi come un referendum nei confronti di Erdo?an, la cui figura carismatica ha ininterrottamente dominato, e forgiato, la scena politica turca fin dalla sua prima ...