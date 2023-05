Le dichiarazioni di Mister Viali prima della partenza verso Ascoli

Il portiere del Napoli Pierluigi Gollini ha rilasciato alcunea radio Kiss Kiss. 'Scudetto una grande emozione, una ricompensa per tutti i sacrifici ... Ilè un grande. Ho molta ...Tammy Abraham ha rilasciato alcuneai microfoni di Dazn dopo la partita vinta con il Bayer Leverkusen . Queste le sue ... Ilti motiva "Mi sacrifico molto per la squadra, ma lo ...Il Presidente del Milan, Paolo Scaroni ha rilasciato importantiin occasione del Foglio Sportivo 2023. Cruciali i suoi interventi su Leao e lo Stadio ...io ma soprattutto il nostro...

Lazio Women, le prime dichiarazioni di Mister Gianluca Grassodonia Noi Biancocelesti

Basic, il giocatore biancoceleste in occasione del match program dedicato alla sfida di domani contro il Lecce, parla del suo rendimento In occasione del match program dedicato alla partita di domani ...Padova Padova-Pergolettese, Torrente: “Vittoria strameritata, loro nel secondo tempo non hanno fatto nulla” giovedì 11 Maggio 2023 - Ore 23:09 - Autore: Gabriele Fusar Poli Queste le dichiarazioni ril ...