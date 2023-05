L' azzardo finito bene di Antonelli ha positivamente stravolto la stagione del Venezia

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 12 maggio 2023) Dice di intravedere “uno tsunami di passione”, Filippo. E in effetti il lessico ondulatorio ben si combina alle recenti vicissitudini del club arancioneroverde: neopromosso in Serie A, subito retrocesso, ultimo a pari merito in B e oggi con un nuovo sogno playoff nel cassetto. In meno di due anni. Roba da romanzo d’avventura. “Abbiamo chiuso un capitolo”, dice al Foglio il direttore sportivo sbarcato in laguna a dicembre, nel pieno della tempesta. “Ma la missione non è finita: ora pensiamo solo al Perugia. Poi alla partita dopo. E via così, per costruire una mentalità vincente”. Domani allo stadio Penzo, dopo mesi in apnea, ilpotrà giocare con la leggerezza in corpo: l’aritmetica salvezza è realtà. Con due giornate d’anticipo. “Non era affatto scontato”, sottolinea. “Siamo stati il fanalino di coda del ...