Lazio | Sarri | «Soddisfatto a larghi tratti | ma due sono inspiegabili»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Maurizio, allenatore della, ha parlato dopo il pareggio dei biancocelesti contro il Lecce: le sue dichiarazioni Intervistato dai microfoni di Sky Sport, il tecnico biancoceleste Maurizioha analizzato così il pareggio trae Lecce. LE PAROLE – «Ioanchedidella partita, ce nedue però. A fine primo tempo e all’inizio del secondo.contento per la reazione veemente, peccato aver trovato il pareggio solo nel recupero, trovarlo cinque minuti prima avremmo potuto vincere. Siamo in un momento difficile, ma ho visto segnali di ripresa. Immobile e Milinkovicdue giocatori fondamentali per noi, i segnali ...