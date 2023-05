Lazio | quanta fatica per un pari col Lecce | 2-2

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 maggio 2023) – I romani sapevano che ilavrebbe venduto cara la pelle, forse però non pensavano che il prezzo fosse così alto.è finita come tutti temevano: un pareggio che nessuno voleva, ma che alla fine accontenta le due squadre, l’una che rimane in corsa per la Champions Ligue, l’altra che consolida le speranze di salvezza. La partita è stata una battaglia allo spasimo, con continui cambi di fronte e di fortuna, un rigore sbagliato, un gran gol di Immobile, una doppietta di Oudin, il pareggio conquistato da Milinkovic Savic di forza, con l’ultima riserva d’energia rimasta ai padroni di casa. Le due squadre non hanno mai giocato al risparmio, era troppo il rischio di perdere. Ilsi è presentato col coltello (metaforico, eh) tra i denti, laha capito sùbito che c’era poco da ...