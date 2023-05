Lazio-Lecce venerdì 12 maggio 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Commenta per primo(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore : Sarri(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, ...Commenta per primo Da una parte la volontà di chiudere la contesa Champions League , dall'altra quella di dare una sterzata per la salvezza .è l'anticipo della 35ª giornata di Serie A 2022/23 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma venerdì 12 maggio alle ore 20.45. Si tratta del periodo più difficile per la squadra di ...ROMA - Si chiude conuna settimana particolare per i biancocelesti fatta d i incontri e confronti anti - inserruzionali, di chiarimenti: Sarri - Immobile, Sarri - Milinkovic, Sarri - squadra. Ora si gioca e ...

Lazio-Lecce, le formazioni ufficiali

La partita contro il Lecce sarà l'occasione per la Lazio di rialzarsi e ritrovare una serie di certezze che, dopo le tre sconfitte in quattro partite, potrebbero essere venute meno.Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e il Lecce di Baroni in tempo reale La Lazio ospita il Lecce a Roma nell’anticipo del venerdì che apre la 35esima giornata del ...