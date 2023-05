Lazio-Lecce LIVE 1-1 | iniziato il secondo tempo

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il match valido per la 35esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca All’Olimpico,si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di Serie A.

1 - 1 LA DIRETTA All 22' ilsbaglia un rigore contestato dalla. Penalty non trasformato da Strefezza: tiro troppo angolato, pallone largo. Al 34' Immobile sblocca il ...21 Da una parte la volontà di chiudere la contesa Champions League , dall'altra quella di dare una sterzata per la salvezza .è l'anticipo della 35ª giornata di Serie A 2022/23 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma venerdì 12 maggio alle ore 20.45. Si tratta del periodo più difficile per la squadra di ...Il match valido per la 35esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca All'Olimpico,si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di Serie ...

Lazio-Lecce, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Lazio e Lecce, in programma per stasera alle 20.45 all'Olimpico. Sarri con il tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, mentre Baroni ...Tensione, un rigore sbagliato, la rete dell'uomo più atteso, il pareggio allo scadere. Primo tempo molto complicato per la Lazio: Ciro Immobile era riuscito a scardinare la difesa del ...