Lazio-Lecce | le probabili formazioni

(Di venerdì 12 maggio 2023) Questa sera in campo il primo anticipo della Serie A con la sfida tra Lazio e Lecce.
(4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.
(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda.

Apre il programma della 35a giornata di Serie A l'incontro di oggi alle 20:45 all'Olimpico di Roma tra. Sono due squadre a caccia di riscatto e di punti per i rispettivi obiettivi. Maurizio Sarri conferma Marcos Antonio in regia, Zaccagni stringerà i denti per fare parte del tridente ...I diffidati di, ecco i biancocelesti a rischio squalifica in vista della prossima sfida contro l'Udinese. Sono due i giocatori di Sarri che non possono rimediare un cartellino giallo all'Olimpico ...Spiccano Spezia - Milan e Juventus - Cremonese in tal senso, importanti anche Monza - Napoli, Inter - Sassuolo, Bologna - Roma e. Di seguito ecco la programmazione sulle due emittenti ...

Lazio-Lecce scendono in campo oggi, venerdì 12 maggio 2023 alle 20:45 per la 35esima giornata di Serie A. Anticipo di campionato per i biancocelesti di Sarri e giallorossi di Baroni che si sfidano ...Per la sfida di domani sera tra Lazio e Lecce prende sempre più quota l’idea di Maurizio Sarri di schierare Luis Alberto regista Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri si sta… Leggi ...