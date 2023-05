Lazio - Lecce diretta 2 - 2 | Milinkovic in extremis | Sarri rimane terzo

(Di venerdì 12 maggio 2023) ROMA - Un gol in pieno recupero disalva lae la tiene ancora in corsa per la Champions League. Con ilè solo 2 - 2. E il match si era messo male: rigore sbagliato da Strefezza, ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI:(4 - 3 - 3): Provedel 6; Lazzari 5,5, Casale 5,5, ...Questo il tabellino di2 - 2 (1 - 1) MARCATORI : 33' Immobile (La), 47' e 5'st Oudin (Le), 49' st Milinkovic - Savic (La).(4 - 3 - 3) : Provedel; Hysaj (dal 12' s.2 - 2 LA CRONACA All 22' ilsbaglia un rigore contestato dalla. Penalty non trasformato da Strefezza: tiro troppo angolato, pallone largo. Al 34' Immobile sblocca il ...

Lazio-Lecce, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

LAZIO-LECCE 0-0 LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Radu, Pat ...Procede ancora a rilento la corsa Champions della Lazio. L'unica cura permessa all'ennesima sconfitta dell'ultimo periodo sarebbe stata una vittoria, ma contro il Lecce arriva solo ...