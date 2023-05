Lazio-Lecce 2-2 | Milinkovic Savic evita k o allo scadere

(Di venerdì 12 maggio 2023) (Adnkronos) -pareggiano 2-2 nel match che apre la 35esima giornata della Serie A 2022-2023. Il pareggio permette alladi salire a 65 punti, in terza posizione. Ilè a quota 32, ancora a 'tiro' delle squadre in zona retrocessione. La formazione allenata da Sarri rischia grosso al 22', quando ilottiene un calcio di rigore: Strefezza sbaglia dal dischetto. La, dopo il pericolo scampato, sblocca il risultato al 34' con Immobile, che sfrutta il suggerimento di Luis Alberto e firma l'1-0. Ilreagisce e trova il pari prima del riposo. Hjulmand innesca Oudin che dal limite buca Provedel: 1-1 al 46'. In avvio di ripresa, Oudin concede il bis. Assist di Strefezza e conclusione vincente, stavolta di destro, per l'1-2 al 51'. La ...

22.44 Serie A, anticipo2 - 2 Pari 'pericoloso' in chiave Champions per la,fermata sul 2 - 2 dal. Il primo tempo si accende al 23',quando Strefezza spedisce a lato il rigore del possibile vantaggio ...Milinkovic salva lain extremis. Ilvede sfumare una vittoria chiave al 95'. I salentini sbagliano un rigore con Strefezza e subiscono il sinistro vincente di Immobile (non segnava in casa da otto mesi) nel ...ROMA - Si chiude conuna settimana particolare per i biancocelesti fatta d i incontri e confronti anti - inserruzionali, di chiarimenti: Sarri - Immobile, Sarri - Milinkovic, Sarri - squadra. Ora si gioca e ...

Lazio-Lecce, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

All 22' il Lecce sbaglia un rigore contestato dalla lazio. Penalty non trasformato da Strefezza: tiro troppo angolato, pallone largo. Al 34' Immobile sblocca il risultato. Luis Alberto innesca ...Il Lecce si porta in vantaggio in casa della Lazio. Al 51' recupero palla offensivo per Strefezza che serve ancora Oudin sulla sinistra. Il francese calcia di prima e batte Provedel sul secondo palo p ...