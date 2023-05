Lazio-Lecce 2-2 | Milinkovic Savic evita k o allo scadere

(Di venerdì 12 maggio 2023) Biancocelesti a 65 punti, pugliesi a 32pareggiano 2-2 nel match che apre la 35esima giornata della Serie A 2022-2023. Il pareggio permette alladi salire a 65 punti, in terza posizione. Ilè a quota 32, ancora a ‘tiro’ delle squadre in zona retrocessione. La formazione allenata da Sarri rischia grosso al 22?, quando ilottiene un calcio di rigore: Strefezza sbaglia dal dischetto. La, dopo il pericolo scampato, sblocca il risultato al 34? con Immobile, che sfrutta il suggerimento di Luis Alberto e firma l’1-0. Ilreagisce e trova il pari prima del riposo. Hjulmand innesca Oudin che dal limite buca Provedel: 1-1 al 46?. In avvio di ripresa, Oudin concede il bis. Assist di Strefezza e conclusione vincente, stavolta di destro, ...

Lazio e Lecce si dividono la posta nell'anticipo della 35esima di Serie A: un 2-2 che non fa ripartire la squadra di Sarri dopo il KO col Milan, ma gli concede un punto in campionato (65) per la corsa ...