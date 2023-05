Lazio-Lecce 2-2 | Baschirotto | “Rammaricati perché potevamo vincere ma felici per il punto”

(Di venerdì 12 maggio 2023) “Peccato, ci abbiamo creduto fino all’ultimo minuto e torniamo a casama la tempo stesso contenti per aver preso unimportante, su un campo difficile e contro una grande squadra come la”. Lo ha detto il difensore delFedericodopo il pareggio contro la. “Continuiamo sulla nostra strada, bisogna sempre portare a casa la prestazione poi arrivano anche i risultati. Contro lo Spezia match point per la salvezza? È una partita importante come le altre due che mancano. Possiamotutte e tre senza avere paura di nessuno. È un match importanteci giochiamo la salvezza”, ha conclusoai microfoni di Sky Sport. SportFace.

ROMA - Lazio ancora viva. Stanca, ma viva. Il gol di Milinkovic serve per prendere almeno un punto contro il Lecce. È 2 - 2 all'Olimpico in una partita che si era messa male. Nelle ultime cinque partite una ... I biancocelesti rischiano grosso contro i giallorossi, ma nel finale colgono un punto prezioso in ottica Champions: vanno in gol Immobile, Milinkovic - Savic e Oudin, autore di una ...

Lazio-Lecce (venerdì 12 maggio, ore 20.45) Arbitro : Maresca Assistenti : Costanzo-Passeri IV Ufficiale : Sacchi VAR : Fabbri AVAR : S. Longo