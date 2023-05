Lazio | la spinta dei tifosi per la Champions

Leggi su iltempo

(Di venerdì 12 maggio 2023) Battaglie, finali o sfide decisive: tanti appellativi per definire le ultime quattro partite di campionato fondamentali per staccare il biglietto per i gironi diLeague. Valore commerciale 40 milioni di euro da poter investire in gran parte nel prossimo mercato quando la squadra dovrà essere rivoluzionata in alcuni ruoli chiave del centrocampo. Stasera contro il Lecce prima tappa della volata finale che assume un peso importante dopo i soli tre punti conquistati contro Torino, Inter, Sassuolo e Milan. Le sconfitte hanno lasciato il segno, serve una risposta della squadra alle critiche per certi aspetti eccessive visto l'attuale terzo posto. Il pubblico ha risposto presente nonostante la scelta della Lega di giocare di venerdì sera senza una spiegazione logica (oltretutto ieri sera all'Olimpico c'è stata Roma-Bayer), si sfioreranno i 45.000 spettatori e, ...