Lavori sulla ss 675bis Sarà potenziato svincolo e cambiata denominazione in Terni Sud

(Di venerdì 12 maggio 2023) Lungo la strada stataleprocedono idi manutenzione straordinaria volti a garantirne, in maniera duratura, il miglioramento in termini di sicurezza della circolazione, come concordato fra Regione Umbria ed Anas. L’Assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti accoglie con favore la notizia che da lunedì 15 maggioavviato il risanamento profondo della pavimentazione sull’arteria a doppia carreggiata che collega l’innesto E45 () con strada delle Campore (Narni), su cui la Regione aveva da tempo chiesto un intervento di ripristino della pavimentazione ridotta in pessime condizioni. Un’arteria di notevole importanza anche per i collegamenti delle attività produttive della zona ed è pertanto impegno di tutti, Regione, Anas e imprese coinvolte nel cantiere, analogamente agli altri cantieri ...

... il quadro è almeno parzialmente cambiato: i radar degli addetti aihanno captato, ad ... entrambi per il mese di luglio,falsa riga dei precedenti negoziati di contratti nazionali. IL ...che iniziarono nel 1937 e che videro, un anno dopo, l'apertura al pubblico del Museo con ... notte bianca per i 50 anni dello sbarcoLuna Posted on 10 Luglio 2019 10 Luglio 2019 Author ...Si sono ufficialmente conclusi istrutturali per la realizzazione del sistema di Smart Parking a Cantù e ora si puo pensare ... di differenziare le tariffebase delle zone e non solo", ...

Tav, la Francia smentisce il rinvio dei lavori sulla Torino-Lione: «È solo il suggerimento di un rapporto» Open

Clima, permessi CO2 in Ue si avvicinano a 90 euro alla tonnellata Mobilità, RFI: 3,7 miliardi di lavori per l’avvio dei cantieri. Un lotto sulla Salerno-Reggio Calabria e uno sulla ...del ponte sul Nestore che si trova all’ingresso della frazione di Mercatello, per l’esecuzione da parte della Provincia di Perugia di lavori di consolidamento della struttura, il Comune di Marsciano ...