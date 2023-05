Lavori notturni per riasfaltare viale Vittorio Emanuele la prossima settimana

(Di venerdì 12 maggio 2023) Bergamo. Lasi riasfalta: nelle notti tra il 15 e il 17 maggio sono infatti previsti iper ripristinare l’asfalto della via nel tratto tra la stazione bassa della funicolare e via Botta. Un intervento resosi necessario soprattutto in considerazione delle condizioni del manto stradale nei pressi della rotatoria in uscita dalla galleria Conca d’Oro e che indotto il Comune di Bergamo a inserire la via nell’elenco delle strade su cui eseguire manutenzione. “L’intervento era pianificato da tempo – spiega Marco Brembilla, Assessore aiPubblici del Comune di Bergamo -, ma abbiamo pensato di anticiparlo proprio in questi giorni anche in ragione del passaggio del Giro d’Italia nella nostra città e proprio lungo la via, ...

