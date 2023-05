«Lavorate | tenete duro sul vostro lavoro | ma non dimenticate che quando andate a casa avete un gatto | un cane | un bambino | una mamma | una nonna… o un amante»

(Di venerdì 12 maggio 2023) Imperturbabile, come sempre. Ma la commozione si evince lo stesso, sul viso incorniciato dal tocco nero, il classico cappello da neolaureato, e dal nastro della toga. Giorgio Armani all’Università Cattolica di Piacenza riceve l’ultima Laurea honoris causa. Un riconoscimento che, sottolinea il Rettore Franco Anelli, non vuole essere una celebrazione retrospettiva della sua carriera di successo di stilista e imprenditore, ma piuttosto, per dirla con le sue parole, «una tappa di un percorso creativo dal quale ancora molto ci attendiamo». Giorgio Armani, i look più memorabili di sempre guarda le foto ...

Giorgio Armani e la laurea: «Dico ai giovani lavorate, tenete duro ma non scordate che a casa avete il gatto,... Corriere della Sera

Giorgio Armani ha raggiunto un nuovo traguardo: ha ricevuto la laurea honoris causa in Global Business Management presso l'Università ...