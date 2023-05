Lavatrice | sconsigliato il lavaggio a 50° | il motivo

Lo shampoo, infatti, è fortementeda introdurre insolo per l'enorme quantità di schiuma che produce e che, a lungo andare, potrebbe rovinare l'elettrodomestico. Navigazione ...... oppure a chi dimentica le banconote in tasca e finisce per rovinarle in: tutti ... È, invece, l'uso di scotch e colla per attaccare i vari pezzi. Quando una banconota perde di ...Le lenzuola andrebbero lavate in maniera rigorosa ogni settimana ed èutilizzarle per ... I lavaggi consigliati sono quelli a mano o in, ma se abbiamo le lenzuola di seta allora ...

Non metterli mai in lavatrice: è molto dannoso Grantennis Toscana

Perché è sconsigliato utilizzare il lavaggio a 50° in lavatrice: cosa avviene se lo fai Ecco perché dovresti prestare particolare attenzione quando fai il tuo bucato. Perché è sconsigliato utilizzare ...