L’associazione 12 Querce intitolata ai fratelli Augello inaugura il ciclo di aperitivi letterari con Perez Reverte

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 12 maggio 2023) Si è svolto ieri a Roma, al12alla memoria di Tony e Andrea, il primo incontro del” con cuiintende caratterizzare la propria attività culturale, affiancandola a quella politica. A dare lo spunto per la conversazione il romanzo di Arturo, L’Italiano, che in Spagna ha venduto oltre mezzo milione di copie e che è stato tradotto in Italia da Rizzoli. Ne hanno parlato i giornalisti Nico Forletta e Luciano Lanna, introdotti da Francesca Notargiovanni che ha spiegato le finalità dell’iniziativa: mettere a fuoco tematiche e problemi culturali prendendo spunto da un libro, attraverso un dialogo che deve coinvolgere anche e ...