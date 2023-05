L’arte senza barriere accende il Sociale | Bergamo Next Level si chiude nel segno della bellezza inclusiva

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 maggio 2023). Ha senso parlare di confini e frontiere oggi? Ha senso erigere muri nel 2023? Hanno senso frasi come “aiutiamoli a casa loro”? La risposta: no. È emersa chiaramente dall’evento Frontiere e conflitti. Arti performative a confronto che chiuso “2023”, rassegna promossa dall’Università degli Studi di, nata in collaborazione con l’Associazione Pro Universitate Bergomensi, per offrire a città e provincia eventi aperti al pubblico e sviluppare progetti di innovazione e coesione territoriale in ottica sostenibile. Dopo le edizioni 2021 e 2022, il progetto è infatti ripartito dai concetti di frontiera e conflitto come vettori più che mai attuali di un confronto entro e oltre i confini e l’identità dei territori. Da qui il fineserata, ideata da Franca ...