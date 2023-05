L’antropologo boccia Lollobrigida: “Etnia italiana Termine anacronistico” Globalist.it

L'antropologo contro Lollobrigida: «In senso stretto non esiste una etnia italiana. Possiamo dire che è anacronistico, non è di certo il termine più aggiornato. Ad un politico però non si può chiedere ...Per la soppressione della parola da tutti i documenti della PA presentato dal deputato del Pd Antonio Scotto (ANSA) ...