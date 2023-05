Landini Cgil accusa il governo Meloni | ' Violano la Costituzione | noi pronti a tutto'

Maurizio, segretario generale della, in un'intervista a La Stampa ha duramente attaccato il governo Meloni, dopo i numerosi incontri andati a vuoto con i sindacati. "Quando parla di flat tax è ...LA STAMPA 'Il Governo attacca la Costituzione' apre il quotidiano torinese, riprendendo le parole di Maurizio, segretario generale della. 'Zelensky dal Papa, il viaggio per la pace', si ...Lo ha detto alla 'Stampa' Maurizio, che scalda gli animi in vista della manifestazione di ... 'Flat tax e voucher violano la Carta fondamentale e non finisce qui', attacca il segretario. '...

Intervista a Maurizio Landini su 'La Stampa' - "Con la flat tax e i ... CGIL

Il segretario della Cgil si scaglia contro la flat tax: "È contro la Costituzione perché nega la progressività". E avverte Meloni: "Siamo pronti a tutto" ...Landini (Cgil) contro il governo Meloni: "Il mondo del lavoro ci chiede di non fermarci. Il governo deve cambiare linea. Se non avverrà, siamo pronti a ricorrere a qualsiasi strumento".