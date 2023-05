Lamberto Giannini | il nuovo prefetto di Roma | «Giubileo e Pnrr le priorità La polizia è la mia vita | amo e conosco la città»

L'attuale capo,, su cui il nuovo governo nutriva alcune perplessità, viene retrocesso a prefetto di Roma. Carica indubbiamente di prestigio, ma il passo indietro è vistoso. Nello ..., capo della Polizia uscente, è il nuovo Prefetto di Roma. La nomina è arrivata ieri da parte del Consiglio dei Ministri, dopo due mesi di ruolo vacante dopo che Bruno Frattasi è ...'La rimozione di, tradisce un'idea proprietaria delle istituzioni di garanzia del Paese', scrive Bonini ('Servitori dello Stato o moschettieri del re'). In spalla risalta il tema ...

Vittorio Pisani nominato capo della Polizia, Lamberto Giannini prefetto di Roma Corriere Roma

Romano, 59 anni, in polizia dal 1989, avrà poteri speciali ed esecutivi per il Giubileo 2025. Ha guidato a lungo la Digos della Capitale e l'Antiterrorismo nazionale ...Nomine del governo Meloni: Giannini prefetto di Roma, Pisani capo della Polizia, mentre Roberto Sergio del Consiglio di amministrazione della RAI, verrà proposto come AD.