LaLiga Santander | Maiorca – Cdiz | Con la salvezza come grande ossessione | precedente | analisi | prognosi e previsione

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 12 maggio 2023) 2023-05-12 01:11:08 Il web è in subbuglio:e Cadice hanno in mente solo di aggiungere tutto il possibile per giocare il prossimo anno in Prima Divisione. Le Baleari sanno che se batteranno i gialli chiuderanno una brillante stagione in cui hanno sofferto a malapena dal fondo della classifica. Il popolo di Cadice, nelle parole del suo allenatore, deve vincere due partite da qui alla fine per raggiungere ilobiettivo di evitare la retrocessione in Seconda Divisione. Aguirre deve continuare a convivere con la mancanza di truppe in difesa. Raillo, Nastasic, Gio e Augustinsson sono out per diversi infortuni e ricadute avvenute nelle ultime settimane. I vermigli recuperano Pablo Maffeo, quindi non sarà necessaria la soluzione forzata di Antonio Sánchez sulla corsia di destra. Galarreta, Morlanes e Kang potrebbero occupare un centrocampo ...