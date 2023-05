Lady Diana | all’asta uno dei suoi gioielli più iconici | vale 11 milioni di sterline

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il nome di, Principessa amata dal popolo e mai dimenticata, è tornato a circolare insistentemente nei giorni dell’Incoronazione. In molti avrebbero voluto vederla indossare la Corona della Regina Mary, che invece è stata posata sul capo di Camilla, ma i sogni rimangono tali e la realtà è – quasi sempre – ben diversa dalla fantasia. E ora, a pochi giorni dall’evento Reale più importante degli ultimi 70 anni, riparliamo del gioiello che ha indossato durante la sua ultima apparizione pubblica e che, per questo, è diventato iconico. Il motivo? L’intenzione di metterloe con una causa benefica. L’ultimo gioiello divendutoScintillante, con una struttura composta da 178 diamanti in cui sono incastonate 12 lucenti perle dei Mari del Sud. La collana di ...

Principe Harry, la rivincita sulla stampa inglese: 'Ci scusiamo senza riserve per le intercettazioni', cosa è successo Harry e Meghan, Archie accarezza il ritratto di nonnaper il ...Il nome di, Principessa amata dal popolo e mai dimenticata, è tornato a circolare insistentemente nei giorni dell' Incoronazione . In molti avrebbero voluto vederla indossare la Corona della Regina ...'Prendiamo questa cosa della first: volevo evitare alla nostra amministrazione l'imbarazzo di ... avrebbero preferitoa Camilla'. L a citazione a Mussolini Non è la prima volta che il ...

“Il principe Harry mi ha esasperato, la mia testa pulsava, avevo la mascella serrata Il Fatto Quotidiano

Polemiche per l'iniziativa di Luca Balloch: il primo cittadino di una località del Friuli Venezia Giulia ha introdotto una gara per scegliere la sua dolce metà. Con tanto di manifesto definito da molt ...La presidente del Consiglio sceglie il total white per l'incontro con il Pontefice durante gli Stati Generali della Natalità. Pur essendo un ...