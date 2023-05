Ladri “equilibristi” sorpresi su un balcone a Milano | sdraiati e vestiti di scuro per passare inosservati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme, dopo aver notato strani movimenti sulla facciata di un palazzo in via degli Ottoboni, in zona San Siro a. Secondo quanto riportato daToday, mercoledì 10 maggio, intorno alle 22, i passanti che hanno chiamato le autorità avevano in un primo momento notato una figura, vestita die con volto coperto da cappellino e mascherina, mentre cercava di scavalcare un terrazzo. Poi avevano visto altri due uomini, anche lorodie con il volto coperto, che si trovavano invece per strada vicino all’ingresso del portone. Probabilmente stavano sorvegliando l’entrata per far agire indisturbatamente il loro complice. Quando i carabinieri sono intervenuti, dopo non aver inizialmente notato nulla di sospetto, hanno individuato in un secondo ...