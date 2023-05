La Volkswagen ID 7 GTX rivela alcuni dettagli in attesa del debutto

(Di venerdì 12 maggio 2023) La versione più sportiva dellaID.7 ci sarà. Ildella GTX è previsto per settembre in occasione dell'IAA di Monaco di Baviera

PER ORA SOLO DETTAGLI - Per stuzzicare la curiosità, il costruttore tedesco ha diffuso alcune immagini preliminari della nuovaID.7, che svelano alcuni dettagli dell'estetica. I fari ...Molto probabilmente, la futura ID.7avrà molto più potenza visto che le attuali varianti con un singolo motore elettrico offrono già 286 CV. Inoltre,sottolinea che il powertrain e la ...LaID.7 , non ancora disponibile nelle concessionarie, è già pronta a evolversi: dopo la ... la Casa tedesca ha infatti diffuso i teaser della futura versione sportiva, la ID.7, che sarà ...

La Volkswagen ID.7 GTX inizia a mostrarsi Motor1 Italia

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Volkswagen rivela alcune caratteristiche della ID.7 GTX: ecco come sarà la berlina elettrica top di gamma a trazione integrale ...