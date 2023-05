La visita lampo di Zelensky in Italia | così Roma si blinda per il presidente ucraino | il piano sicurezza e gli incontri | con una tappa in Tv

(Di venerdì 12 maggio 2023) Riservatezza, in questi casi, vuol dire. Se i dettagli dellaindi Volodymyrvengono diffusi a singhiozzo e non provengono da fonti ufficiali, il motivo è uno solo: garantire l’incolumità al leader, nel mirino di Mosca, dal momento in cui il suo volo entrerà nello spazio aereono sino all’uscita.dovrebbe atterrare domani mattina, venerdì 13 maggio, in un aeroporto non precisato del Lazio. Decollerà dopo poche ore, nel pomeriggio, per dirigersi a Berlino, dove sarà ricevuto dal cancelliere Olaf Scholz e daltedesco Frank-Walter Steinmeier. Alo attendono tredi tipo istituzionale e uno che può essere definito di politica mediatica. ...

...ucraino con il Pontefice non è legato alla "missione di pace" presentata da Francesco e che Zelensky ha fatto richiesta "solo alcuni giorni fa" di essere ricevuto dal Papa durante la sua...Zelensky sarà domani a Roma . Unadopo quella a Berlino, in cui vedrà Mattarella, la premier Meloni e il Papa. Il Cremlino dichiara di non avere notizie della missione di pace del Vaticano. Intanto cresce il caso della ...Arriva quindi la prima conferma delladel presidente ucraino a Roma dove, riferiscono diverse fonti qualificate, dovrebbe incontrare anche la premier Giorgia Meloni e il Papa. Zelensky ...

La visita lampo di Zelensky in Italia, così Roma si blinda per il presidente ucraino: il piano sicurezza e gli incontri, con ... Open

La Santa Sede, «sotto la guida di papa Francesco», sta cercando di «dare il nostro pieno contributo e di fare ogni sforzo per trovare una soluzione politica e diplomatica» alla «crisi» in Ucraina. Il ...L’inviato di Pechino, Li Hui, sarà lunedì in Ucraina a inaugurare un tour europeo. Stavolta c’è un accenno di ottimismo. Xi usa la pace per tenersi amica ...