La Uefa risponde al Daily Mail | «La finale di Champions sarà in Turchia»

(Di venerdì 12 maggio 2023) Laha risposto con una nota ufficiale alle indiscrezioni delche questa mattina scriveva di un possibile cambio di sede delladiLeague. Il tabloid inglese ha infatti scritto di un approccio informate dellacon la Federcalcio portoghese: “Laha discusso sullo spostamento delladiLeague allo Stadium of Light di Lisbona in caso di disordini a Istanbul dopo le elezioni presidenziali turche. Ci sono preoccupazioni per la prospettiva di disordini civili se il regno ventennale del presidente Recep Tayyip Erdogan dovesse finire entro questo mese. Lanon vorrebe cambiare la, poiché il più grande evento del calcio europeo è stato spostato ...

Inoltre lo stadio Inter di San Siro è di categoria 4e dunqueai più elevati criteri di sicurezza e modernità stabiliti dal massimo organo calcistico continentale. Quanto è costato lo ...... che per due volte impegna Szczesny con altrettanti colpi di testa e il polacco. L'... dal presidente dell'Ceferin a quello della Figc Gabriele Gravina e l'ex capitano giallorosso ...Primo Tempo Il pubblico di Firenzecon calore e con passione, per spingere la Fiorentina verso una finale europea che manca dalla Coppa1990. I gigliati si sono fermati alle semifinali ...

La Uefa risponde al Daily Mail: «La finale di Champions sarà in ... IlNapolista

Il pareggio ottenuto dalla Juventus con il Siviglia nella semifinale d'andata di Europa League non ha portato a miglioramenti nel ranking UEFA per i bianconeri. La Juve, infatti, ...Al Franchi la Fiorentina incappa in una brutta sconfitta che pregiudica il suo accesso alla finale di Conference League. Il Basilea passa 2-1 con Diouf e Amdouni, non basta Cabral ai padroni di casa ...