La torta dei tre bicchieri | non serve il mixer e non pesi nulla!

(Di venerdì 12 maggio 2023) Lada realizzare oggi è semplicissima nella sua preparazione, ma richiede molta attenzione al momento di assemblarla. Delicato il suo sapore come la sua consistenza. E’ un dolce speciale degno di essere presentato in serate altrettanto speciali. Se volete cimentarvi in questa ricetta, sappiate che il successo, una volta portata in tavola, è assicurato. Potete trovare di seguito gli ingredienti necessari e il procedimento che dovete seguire. Ingredienti 1 uovo 1 bicchiere di panna acida ne ho 400 g 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio 2 cucchiai di cacao 1 tazza di zucchero 1 lattina di latte condensato bollito ne ho 400 g 1 bicchiere di kefir 7 cucchiai di olio vegetale 1 bicchiere di farina Procedimento In una terrina di medie dimensioni mettete un uovo, una tazza di zucchero, un bicchiere di kefir, 7 cucchiai di olio vegetale. Poi aiutandovi con la ...

