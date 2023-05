La sparata di Giovanardi sulle nozze gay del carabiniere | “Scandaloso usare alta uniforme per mettere in bocca la lingua a un uomo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Nuovadell’ex ministro della Famiglia Carlo, durante la trasmissione La Zanzara (Radio24), stavoltadi Angelo Orlando, appuntato scelto dei carabinieri in servizio a Palazzo Chigi presso la Presidenza del Consiglio, e del compagno Giuseppe Pezzuto, che lavora in un salone da parrucchiere a Campo de’ Fiori, a Roma. “Una pagliacciata e una carnevalata – tuona– Gramellini sul Corriere ha scritto cose false e bugiarde, perché non c’è stato nessun matrimonio: nessuno si è sposato, non c’è nessun marito, non c’è nessuna moglie. Quello è un contratto civile che si chiama unione civile. Se il Parlamento italiano ritiene che l’unione tra due uomini o tra due donne sia un matrimonio, allora cambi l’art.29 della Costituzione. Chi parla di matrimonio è un bugiardo e lo fa ...