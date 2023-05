La Regina Carlotta riporta Bridgerton nella Top 10 di Netflix | è tra i titoli più visti

(Di venerdì 12 maggio 2023) Si riaccende lamania. Complice il lancio de La, spin-off/prequel dell’amata serie tv tratta dai romanzi di Julia Quinn, le vicende della Regency Era tornano ad occupare i primi posti suè tra ipiù richiesti e piùsulla piattaforma di streaming, un ottimo indicatore che si traduce in un successo senza tempo per uno degli show più amati degli ultimi anni. La, che ha debuttato lo scorso 4 maggio (qui la nostra recensione) è subito balzata al primo posto della top 10 disua prima settimana, la serie tv che racconta la giovinezza della fittizia sovrana inglese ha ottenuto 148,28 milioni di ore di visione, con ...

La: ci sarà la seconda stagione La, seconda stagione: trama e cast Laha conquistato tutti con la sua prima stagione, uscita il 4 maggio su Netflix. Una ...Film da vedere per la festa della mamma su Netflix La: Una storia di Bridgerton Nonostante tutto La famiglia ideale The Mother La vita dopo i figli Film da vedere per la festa della ...Nella serie principale, laè interpretata dall'attrice guyanese - britannica Golda Rosheuvel che ha già avuto esperienze sia sul palcoscenico che sullo schermo, e di recente ha ...

La regina Carlotta, il cast del prequel di Bridgerton. FOTO Sky Tg24

La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton. Recensione della mini-serie Netflix di Shonda Rhimes ora disponibile su Netflix.In occasione della festa della mamma, ecco alcuni film e serie targati Netflix da vedere insieme…o da evitare di guardare con la propria madre!