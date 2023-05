La Regina Carlotta | il nuovo spinoff di Bridgerton ha finalmente una coppia queer

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 maggio 2023) Sappiamo tutti chee la sua serieLa: una storia disi concentrano entrambe sulle idee di matrimonio e, più illusoriamente, di amore. Tra gli abitanti della serie ci si chiede quanto sia complicato trovare il vero amore, ma in realtàe anche lo spin-off ci da davvero tantissime alternative e possibilità. La prima Daphne e Simon, Anthony e Kate, Charlotte e George, Violet e il suo defunto marito Edmond e molti altri. Oltre al loro amore, tutte queste coppie hanno una cosa in comune. Sono esempi di storie d’amore eterosessuali. E, nel complesso, questo è tutto ciò che ha. Sebbene sia menzionato nella trama di Benedict (Luke Thompson), nessun personaggio importante ha avuto una storia d’amore gay. In ...