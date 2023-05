La Reggina non farà ricorso contro la penalizzazione di 5 punti

"Laricorrerà al Coni". Lo ha annunciato il presidente della società amaranto, Marcello Cardona, in conferenza stampa allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, all'indomani della ...La notizia è che laricorrerà al Collegio di Garanzia al Coni . Torniamo indietro. La nuova società ha deciso di rilevare un club pieno di debiti e la nuova programmazione può avvenire ...... SABATO ORE 14 Ascoli - Cosenza Bari -Benevento - Modena Brescia - Pisa Cagliari - Palermo ... In vantaggio per due volte volte i rossoblusono stati in […] Navigazione articoli ...

Reggina, Cardona: 'Non ricorreremo al Collegio di Garanzia del Coni' CityNow

Marcello Cardona, presidente della Reggina, ha parlato sulle motivazioni che hanno condotto ... sportivo e quindi bisogna avere un certo rispetto dello stesso ordinamento. Non abbiamo mai avuto nei ...Breve passaggio del presidente “ Gabriele Martino che è una grande risorsa per la Reggina, come ho già detto, non è stato benissimo con la salute. Ha fatto cose straordinarie all’inizio del suo percor ...