(Di venerdì 12 maggio 2023) I pessimi numeri dell’economiasono sirene d’allarme che si possono udire in tutta Europa, Italia inclusa. La Bce potrebbe rimanere all’erta ma, nonostante il pessimismo, ci sono ragioni per non cedere al panico

... aumentando il rischio che la più grande economia europea sia scivolata davvero in unainvernale. Nello specifico, la produzione industrialeè scesa del 3,4% a marzo. Il crollo è ......L'anticipazione flash sull'andamento del Pil del primo trimestre ha registrato un'economia... ma pur sempre troppo poco per evitare che la Germania possa non finire in. I dati sono ...Secondo il Fondo Monetario Internazionale quest'anno il Pil Usa aumenterà dell'1,6%, quello dell'Eurozona dello 0,8% , con la locomotivache addirittura sarà in. Una speranza è che ...

La recessione tedesca e le conseguenze per l'Italia ilGiornale.it

I pessimi numeri dell’economia tedesca sono sirene d’allarme che si possono udire in tutta Europa, Italia inclusa. La Bce potrebbe rimanere all’erta ma, nonostante il pessimismo, ci sono ragioni per n ...Il vento di recessione soffia dalla Germania, ma può trascinare l’Europa intera – e l’Italia – in una crisi economica dai contorni ancora vaghi e con un allarmante potenziale che può portare il vecchi ...