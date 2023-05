La principessa Stephanie di Monaco al ristorante con l'ex marito per celebrare il compleanno della figlia Pauline. Scopri di più su Amica.it ...

(Di venerdì 12 maggio 2023) A quasi trent’anni dal divorzio, Daniel Ducruet edisi sono mostrati insieme, con il sorriso. Chissà, forse il tradimento di lui con la spogliarellista belga Fili Houteman è diventato solo un brutto ricordo… (foto Getty) Sono passati quasi trent’anni dal divorzio tradie Daniele Ducruet. Era il 1996 e l’addio ufficiale tra lae la sua ex guardia del corpo fu uno dei momenti più dolorosi e complicati nella storianobile famiglia monegasca, soprattutto per il modo in cui avvenne. I due si conobbero nel 1988, quando l’uomo divenne un membroscorta. Quattro anni dopo, nel 1992, nasceva già il loro primo figlio, Louis. Poi, il 4 maggio 1994, l’arrivo di ...

Stephanie di Monaco, la reunion con l'ex marito Daniel Ducruet per la figlia Pauline AMICA - La rivista moda donna

