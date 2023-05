La Primavera ospita il Vicenza e l’U18 l’Hellas per conquistare le final four

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ultimo turno di campionato per la SPALdi mister Vito Grieco che al “G.B. Fabbri”ilper provare ail miglior piazzamento possibile in vista dei playoff, che decreteranno la terza squadra promossa nel prossimo campionato di1. Impegno casalingo anche per l’Under 18 di mister Massimo Pedriali che sempre in Via Copparo attendeVerona peraritmeticamente un posto nelleper il titolo, viste le sette lunghezze di vantaggio sul Torino terzo a tre giornate dalla fine. Questo il programma del weekend: Campionato2 – 30° giornata SPAL –Sabato 13 maggio, ore 15:00 – Centro Sportivo “G.B. Fabbri” di ...

... giochi, benessere e solidarietà Per la Festa didi Sorridi con Barbara. Per i bambini ... Comii bambini per una Favola della buonanotte da vivere in pigiama e tra i cuscini, con latte ...Insieme allo chef Gabriele Baschetti, chela serata presso il suo ristorante, le nostre ... il parco di Villa Lodi Fè è in infagato: salta il pic nic diPiqued Jacks eliminati, San ...E oggi è proprio in una di queste destinazioni che vogliamo portarvi, in un luogo cheun ... Ma non è tutto perché a partire da questaè possibile anche prendere parte a uno show che ...

La Primavera ospita il Vicenza e l'U18 l'Hellas per conquistare le ... SPAL

Ritorna nel week end dal 19 al 21 maggio la festa di colori e profumi con la 24° edizione della Zagara di Primavera, la mostra mercato di florovivaismo molto attesa da tutti i siciliani che tornano ad ...Elegante, raffinato e dalla storia affascinante: non è un caso che il Castello di Casole, a Belmond Hotel, Toscana ricalchi l’immaginario delle donne etrusche. Gli scavi ...